Скончался артист Екатеринбургского театра юного зрителя Владимир Кабалин

Владимир Кабалин проработал в Екатеринбургском театре юного зрителя больше 45 лет Фото: Театр юного зрителя

На 75 году жизни скончался заслуженный артист России Владимир Кабалин. Больше 45 лет он проработал в Екатеринбургском театре юного зрителя. Как сообщается на сайте театра, Владимира Николаевича не стало 18 февраля.

- Взрывной темперамент и сумасшедшая самоотдача. Для него не было компромиссов - ни в жизни, ни на сцене, - пишут коллеги Владимира Николаевича. - Он никогда не был «удобным», но своей принципиальной позицией, своей правдой Владимир Кабалин питался сам и электризовал всех окружающих. Это было то самое важное театральное проживание здесь и сейчас, которое запоминается навсегда.

Владимир Кабалин запомнился зрителям исполнителем таких ярких ролей, как Иуды в «Иуде Искариоте», Луки в спектакле «Любовь, любовь, любовь», Золотуева в «Прощании в июне», Захара в спектакле «Облом-off», Фирса в «Вишневом саде» и других.

В театре приносят искренние соболезнования родным, близким и всем поклонникам таланта Владимира Кабалина.