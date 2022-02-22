В начале марта в Нижнем Тагиле завоют сирены

Во время включения сирены эвакуироваться не нужно. Тревога будет учебной Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

2 марта, в среду, в 10:40 на улицах Нижнего Тагила спасатели проведут плановое оповещение населения – в городе завоют сирены.

Сирены завоют одновременно во всех населенных пунктах Свердловской области. Профилактическое мероприятие продлится ровно 1 минуту. Об этом информирует пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

В администрации уточнили, что во время включения сирены не нужно будет эвакуироваться и останавливать работу, потому что тревога в этот день будет учебной.

Напомним, что подобные мероприятия в регионе проводятся регулярно для проверки систем оповещения населения.