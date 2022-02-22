Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 февраля 2022 6:58

В начале марта в Нижнем Тагиле завоют сирены

Это будет плановое оповещение населения
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Во время включения сирены эвакуироваться не нужно. Тревога будет учебной

Во время включения сирены эвакуироваться не нужно. Тревога будет учебной

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

2 марта, в среду, в 10:40 на улицах Нижнего Тагила спасатели проведут плановое оповещение населения – в городе завоют сирены.

Сирены завоют одновременно во всех населенных пунктах Свердловской области. Профилактическое мероприятие продлится ровно 1 минуту. Об этом информирует пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

В администрации уточнили, что во время включения сирены не нужно будет эвакуироваться и останавливать работу, потому что тревога в этот день будет учебной.

Напомним, что подобные мероприятия в регионе проводятся регулярно для проверки систем оповещения населения.