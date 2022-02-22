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Общество22 февраля 2022 6:50

Дума Екатеринбурга утвердила на пост главы счетной палаты Александра Гетманчука

Сейчас он занимает должность управляющего Южным управленческим округом
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Решение было принято на заседании гордумы

Решение было принято на заседании гордумы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дума Екатеринбурга утвердила кандидатуру управляющего Южным управленческим округом Александра Гетманчука на пост председателя счетной палаты города. Решение было принято сегодня на заседании.

Управляющим Южным управленческим округом он был назначен в июле 2021 года. До этого он занимал пост начальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области.

Александр Гетманчук родился в 1984 году в Серове. В Уральской академии государственной службы получил образование юриста, а затем экономиста. С 2004 года работал на различных должностях в органах прокуратуры.