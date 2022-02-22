Компанию «НордБазальт» через суд лишили статуса резидента «Титановой долины»

Статус резидента «НордБазальт» получил в 2017 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компанию «НордБазальт» лишили статуса резидента «Титановой долины». Арбитражный суд удовлетворил иск регионального министерства инвестиций и развития к резиденту. Об этом свидетельствуют данные из картотеки. Также с компании взыскали 5 миллионов рублей штрафа.

Статуса резидента «НордБазальт» лишили, так как компания не выполнила соглашение. Оно подразумевало создание производства непрерывного базальтового волокна и строительство инжинирингового и испытательного центра по развитию базальтовых технологий. Общий объем запланированных инвестиций составил более 2 миллиардов рублей.

Резидентом «НордБазальт» стал в 2017 году, а производство должны были запустить до 2021 года, но компания так и не начала работу над проектом.

«Нордбазальт» подал встречный иск в Арбитражный суд Свердловской области к министерству инвестиций и развития. Заседание по нему назначено на 29 марта.