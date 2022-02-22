В Екатеринбурге прошел закрытый показ фильма, снятый Евгением Горенбургом

Фильм снимался в Екатеринбурге Фото: Антон Улатов

В ККТ «Космос» состоялся закрытый премьерный показ фильма «Гриша Субботин», снятые Евгением Горенбургом. Это фильм-антология, где каждая глава представляет новую историю и персонажей, встречающихся на пути главного героя - доставщика еды Григория.

- Он простой парень со светлой головой и чистыми мечтами, который постоянно попадает в необычные, а иногда и комичные ситуации и помогает другим людям решать их нехитрые проблемы, - рассказывают создатели фильма.

Фильм снимался в Екатеринбурге - зритель увидит, как самые узнаваемые места города, так и его тихие уголки. В киноленте про доставщика еды снялись такие уральские звезды, как Андрей Рожков, Дмитрий Брекоткин, Владимир Шахрин и другие.

- За время своей работы Гриша сталкивается с хоббитами, сумасшедшими соседями, начинающими блогерами, бизнесменами, рок-музыкантами и другими героями. Через этих героев, и ситуации в которых они оказываются, мы видим комичный образ нашего общества, - сообщается в описание фильма.

Создателем фильма является Леонид Андронов - сценарист и режиссер, работающий почти 10 лет в Лос-Анджелесе. Режиссером - Кирилл Котельников, автор художественных и документальных фильмов, в том числе знакового документального фильма «Сон в красном тереме» о Свердловском рок-клубе. Оператор-постановщик - Роберт Филатов, член Европейской Федерации кинооператоров IMAGO и Российской гильдии кинооператоров.