В Свердловской области 3 550 человек заболели COVID-19 за сутки

Число тяжелых больных на Среднем Урале продолжает расти Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки по состоянию на 21 февраля 2022 года коронавирусом заболели 3 550 человек, из которых 680 человек проживают в уральской столице.

Также коронавирус обнаружен у жителей Сосьвы, Качканара, Волчанска, Нижнего Тагила, Красноуральска, Серова, Красноуфимска, Камышлова, Кушвы и других населенных пунктов.

Общее число заболевших в Свердловской области с начала пандемии составляет 320 045 человек, из которых 210 197 выписаны из госпиталей. За сутки врачи отпустили домой из клиник 997 человек.

Сейчас состояние 606 пациентов оценивается как тяжелое, 333 из них размещены в палатах реанимации, 246 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки от коронавируса скончались 7 человек. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 10 204 человека.