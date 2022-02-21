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Происшествия21 февраля 2022 13:15

27-летней учительнице из Кушвы выписали пять штрафов за пьяное вождение

Впереди у женщины судебное разбирательство
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Полиция поймала девушку в 15 километрах от Нижнего Тагила

Полиция поймала девушку в 15 километрах от Нижнего Тагила

Фото: Алексей БУЛАТОВ

27-летняя нетрезвая учительница из Кушвы получила 5 штрафов на 10 тысяч рублей за четыре ДТП, которые она устроила в нетрезвом виде на иномарке Mazda на улицах Нижнего Тагила.

Впереди у женщины - судебное разбирательство за то, что она каталась на автомобиле в нетрезвом виде. Поймали нарушительницу в 15 километрах от Нижнего Тагила в селе Николо-Павловское. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Учительница села за руль в нетрезвом состоянии 16 января 2022 года. По итогам судебного разбирательства женщина может лишиться прав на управление автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет, а также получить штраф до 30 тысяч рублей. Материал направлен в мировой суд для принятия решения.