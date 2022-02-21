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Общество21 февраля 2022 12:27

В Нижнем Тагиле депутат попросил прекратить его полномочия

Заявление рассмотрят на этой неделе
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Алексей Пырин. Фото: TagilCity.ru

Алексей Пырин. Фото: TagilCity.ru

Депутат Городской думы Нижнего Тагила Алексей Пырин написал заявление на прекращение своих полномочий. Пост спикера Думы он покинул еще летом 2019 года, после чего переехал на постоянное место жительства в город Новокузнецк. Заявление депутаты рассмотрят на этой неделе.

Место спикера Думы больше двух лет занимает Вадим Рудинштейн. Довыборы проводить не будут, так как до очередных выборов осталось меньше года. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Напомним, что очередные выборы в Гордуму Нижнего Тагила пройдет осенью 2022 года. Теперь в Думе будет всего 25 депутатов, которых выберут по одномандатным округам. По партийным спискам избирать народных представителей не будут.