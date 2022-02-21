Уральские олигархи скинулись на новый кампус УрФУ за 5 миллиардов

Проект обойдется в 5 миллиардов рублей. Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Крупней уральские предприниматели Игорь Алтушкин (РМК) и Дмитрий Пумпянский (ТМК), а также руководство предприятий УГМК и ЕВРАЗ собрали 5 миллиардов рублей на строительство студенческого кампуса мирового уровня для Уральского федерального университета в Екатеринбурге. Об этом в своем Instagram рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Проект включает зону для отдыха. Фото: Instagram Евгения Куйвашева

- Это пять суперсовременных общежитий, общественный и медицинский центры, тренировочное поле с беговыми дорожками. А еще – корпуса для институтов УрФУ и СУНЦа с коворкингами, аудиториями-трансформерами и конференц-залами, учебными и научными лабораториями, - рассказывает свердловский губернатор.

Эскизы проекта опубликовал губернатор. Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Заниматься в кампусе одновременно смогут 7 700 человек. Проект создан по поручению премьер-министра Михаила Мишустина.