Вебинар «Важные нововведения для малого и среднего бизнеса в 2022 году» – в «Университете бизнеса Уралсиб»

Фото предоставлено пресс-службой ПАО Банк Уралсиб
Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться на веб-странице регистрации, или ее мобильной версии. Количество мест ограничено.
Преподаватель – Мария Коровкевич, основатель ООО «1 Консалтинговая Компания».
На встрече обсудим следующие основные вопросы:
Изменение размера МРОТ
Освобождение от уплаты НДС
НДФЛ – новый порядок вычетов
НДФЛ – вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные мероприятия
Отмена плановых проверок МБ
ИП – взносы, новые тарифы
Введение нового налогового режима – АСН
Все больничные в электронном виде.
Вебинар представляет собой прямой эфир длительностью 1 час с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будет направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.
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