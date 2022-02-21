Вебинар «Важные нововведения для малого и среднего бизнеса в 2022 году» – в «Университете бизнеса Уралсиб»

Фото предоставлено пресс-службой ПАО Банк Уралсиб

Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться на веб-странице регистрации, или ее мобильной версии. Количество мест ограничено.

Преподаватель – Мария Коровкевич, основатель ООО «1 Консалтинговая Компания».

На встрече обсудим следующие основные вопросы:

Изменение размера МРОТ

Освобождение от уплаты НДС

НДФЛ – новый порядок вычетов

НДФЛ – вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные мероприятия

Отмена плановых проверок МБ

ИП – взносы, новые тарифы

Введение нового налогового режима – АСН

Все больничные в электронном виде.

Вебинар представляет собой прямой эфир длительностью 1 час с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будет направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.

Обучающий проект Университет бизнеса Банка Уралсиб позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей – как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены. Уже сейчас Вы можете посмотреть записи других вебинаров в разделе Университета бизнеса на сайте Банка Уралсиб.