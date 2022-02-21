Эмир Кустурица летит в Ханты-Мансийск

Кустурица даст концерт вместе со своим коллективом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Знаменитый балканский режиссер и музыкант Эмир Кустурица 22 февраля 2022 года выступит на открытии кинофестиваля «Дух огня» в Ханты-Мансийске. На сцену Кустурица выйдет вместе со своим коллективом The no smoking orchestra. Музыкант и режиссер уже выступал на фестивале «Дух огня» ровно десять лет назад.

На юбилейном 20-м кинофоруме, который в начале 2000-х годов организовал кинорежиссер Сергей Соловьев, покажут спектакли, концерты и ретроспективу лучших лент за все годы проведения фестиваля. Об этом пишет издание ugra-news.ru.

На закрытии фестиваля в этом году покажут две работы Сергея Соловьева, который ушел из жизни в декабре 2021 года. Это короткометражная лента «А кто не любит Генделя, тот получит пенделя» и известная кинолента времен Перестройки под названием «Асса».