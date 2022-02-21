МУП «Водоканал» за отказ подключить воду в деловом центре заплатит 5 млн рублей

«Водоканал» уже направил индивидуальному предпринимателю подписанный проект договора подключения Фото: Алексей БУЛАТОВ

МУП «Водоканал» за отказ подключить воду в деловом центре «Искра» в Екатеринбурге заплатит 5 млн рублей. Штраф предприятие получило после того, как на ситуацию обратили внимание в Свердловском УФАС. В антимонопольной службе решили добиться восстановление прав предпринимателя.

- Ведомство установило, что МУП «Водоканал» допустил злоупотребление своим доминирующим положением, - рассказали в Свердловском УФАС. - Свердловское УФАС выдало предупреждение. Затем возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства, в котором признало нарушение. Вместе с решением было вынесено и предписание. Назначен штраф.

Все акты антимонопольной службы признаны судами законными и обоснованными. МУП «Водоканал» уже направил индивидуальному предпринимателю подписанный со своей стороны проект договора подключения делового центра.