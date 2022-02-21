Специалист рассказал, как правильно защититься от бездомной собаки

В больших городах безнадзорные животные периодически атакуют граждан Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все чаще в СМИ пишет о нападениях бездомных собак на взрослых и детей на улицах городов и небольших населенных пунктов. Очевидно, что эта проблема требует решения.

Адвокат Валерия Леонова рассказала изданию NEWS.ru о том, как правильно защититься от бездомного животного и не заработать проблемы с законом.

Для начала стоит напомнить, что отстрел или травля уличных животных сейчас запрещены. За нарушение закона можно получить реальный срок от трех до пяти лет.

Однако, как говорит Валерия Ленонова, бывают ситуации, когда такие действия вполне допустимы.

- В случае, когда причинение смерти животному было крайней необходимостью защиты себя или окружающих лиц от его нападения, такое деяние не является противозаконным, - говорит адвокат.

В этом случае нужно будет собрать доказательство нападения животного или его агрессивного поведения, которое представляло реальную угрозу жизни или здоровью человека.