В Екатеринбурге за 238 млн рублей продают завод радиоаппаратуры

Торги проходят в форме закрытого аукциона Фото: Яндекс.Карты

В Екатеринбурге выставили на продажу завод радиоаппаратуры на ул. Щорса, 7. Стартовая цена лота - 238,6 миллиона рублей. Информация об этом опубликована на портале «Федресурс». Торги проходят в форме закрытого аукциона - к ним допускаются только те, кто может иметь имущество для выполнения гособоронзаказа.

Заявки на участие принимаются до 21 февраля. На следующий день планируется провести конкурс среди потенциальных покупателей. Отмечается, что победитель должен будет сохранить целевое назначение завода.

«Завод радиоаппаратуры» был открыт в 2002 году, а в 2020 признан банкротом. Предприятие уже выставляли на торги в ноябре 2021 года за 265 млн рублей, но из-за отсутствия заявок торги признали недействительными.