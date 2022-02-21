В Екатеринбурге за ночь сгорели Lada Priora и Nissan Qashqai

Один автомобиль потушили за три минуты, второй - за пять Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге этой ночью, 21 февраля, сгорели два автомобиля. Сначала в 02:03 вспыхнула Lada Priora на проспекте Космонавтов. Тушить ее выезжали 2 единицы техники, 7 человек личного состава.

- На площади два квадратных метра поврежден кузов автомобиля Lada Priora. Пожар потушен в течение трех минут, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Спустя чуть больше часа пожарным пришлось ехать на улицу Военную, где вспыхнул Nissan Qashqai. В тушении пожара были задействованы две единицы техники и 10 человек личного состава. Площадь возгорания составила шесть квадратных метров. Потушить автомобиль пожарным удалось за пять минут.