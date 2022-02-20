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Происшествия20 февраля 2022 14:23

В доме на проспекте Ленина женщина изрезала ножом своего гостя, выставила его в подъезд и вызвала полицию

Теперь ей грозит десять лет лишения свободы
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
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Полиция доставила в отделение всех, кто был в квартире, рядом с которой лежал израненный мужчина.

Полиция доставила в отделение всех, кто был в квартире, рядом с которой лежал израненный мужчина.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На проспекте Ленина в Екатеринбурге потребовалась помощь полиции. Жители одного из домов обнаружили в своем подъезде мужчину с ножевым ранением. Он был пьян и не мог объяснить, почему истекает кровью.

- Его госпитализировали в лечебное учреждение, а все лица, находившиеся в квартире, возле которой нашли пострадавшего, были доставлены в дежурную часть, - сообщают в ГУ МВД по Свердловской области. - Как выяснилось, двое мужчин и две женщины начали распивать алкоголь. В процессе застолья между потерпевшим и хозяйкой жилища вспыхнул конфликт. При этом в руках женщины оказался нож, которым она нанесла своему оппоненту несколько ранений в область бедра.

Оказалось, что в полицию позвонила сама хозяйка квартиры, ранившая гостя. Она уже признала свою вину. Теперь ей грозит до десяти лет лишения свободы. Ее заключили под стражу.