В доме на проспекте Ленина женщина изрезала ножом своего гостя, выставила его в подъезд и вызвала полицию

Полиция доставила в отделение всех, кто был в квартире, рядом с которой лежал израненный мужчина. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На проспекте Ленина в Екатеринбурге потребовалась помощь полиции. Жители одного из домов обнаружили в своем подъезде мужчину с ножевым ранением. Он был пьян и не мог объяснить, почему истекает кровью.

- Его госпитализировали в лечебное учреждение, а все лица, находившиеся в квартире, возле которой нашли пострадавшего, были доставлены в дежурную часть, - сообщают в ГУ МВД по Свердловской области. - Как выяснилось, двое мужчин и две женщины начали распивать алкоголь. В процессе застолья между потерпевшим и хозяйкой жилища вспыхнул конфликт. При этом в руках женщины оказался нож, которым она нанесла своему оппоненту несколько ранений в область бедра.

Оказалось, что в полицию позвонила сама хозяйка квартиры, ранившая гостя. Она уже признала свою вину. Теперь ей грозит до десяти лет лишения свободы. Ее заключили под стражу.