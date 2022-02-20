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Происшествия20 февраля 2022 11:49

В Свердловской области изъяли арсенал оружия с боеприпасами и глушителем

Их нашли в ходе операции, проводимой силовиками
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
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Возбуждено четыре уголовных дела за незаконное хранение оружия. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Возбуждено четыре уголовных дела за незаконное хранение оружия. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Сотрудники ГУФСИН за два дня изъяли у жителей Свердловской области целый арсенал оружия. Операция, кстати, так и называлась - «Арсенал». Вместе с сотрудниками полиции они проводили ее с 16 по 18 февраля. Проверяли адреса, полученные оперативниками исправительных учреждений.

- Изъяты из незаконного оборота пять единиц оружия, 178 патронов различного калибра, более 1000 грамм пороха, а также глушитель, капсюли и дробь, - уточняют в ГУФСИН по Свердловской области.

Возбуждено четыре уголовных дела за незаконное хранение оружия.