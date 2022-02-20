Екатеринбург оказался на четвертом месте среди городов-миллионников по качеству уборки снега

Сразу за Екатеринбургом, на пятом месте, оказалась Москва. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты сервиса SuperJob провели опрос в крупнейших городах России. Интересовались, как местные жители оценивают качество уборки снега зимой. Оказалось, что хуже всего сугробы убирали в Санкт-Петербурге и Волгограде. А вот лучше всего — в Красноярске, Омске и Казани. Где же в рейтинге оказался Екатеринбург?

- Екатеринбург на четвертой строке, - сообщают специалисты сервиса SuperJob. - Отзывы о качестве работы коммунальных служб неоднородны — часть респондентов рады тому, что на рабочих должностях в коммунальных службах стало меньше трудовых мигрантов. По мнению других, ощущается нехватка рабочих рук.

В частности горожане во время опросов отметили, что после того, как по дороге пройдут грейдеры, к остановкам бывает не подойти. Также жители Екатеринбурга пожаловались на то, что тротуары в городе не посыпают и поэтому они скользкие.

Кстати, в этом рейтинге Москва идет сразу за Екатеринбургом - на пятом месте.