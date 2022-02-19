Под Екатеринбургом волонтеры отряда «ЛизаАлерт» разыскивают 44-летнего пропавшего мужчину

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

Под Екатеринбургом волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают 44-летнего Владимира Николаевича Киселева. Мужчина перестал выходить на связь с родственниками еще 12 февраля, с тех пор нет никакой информации об его местонахождении.

- Последний раз выходил на связь с сыном в ночь с 12 на 13 февраля, после этого оба номера телефона вне зоны действия. На работу по графику тоже не вышел и никого не предупредил. Он может находиться в любом городе или регионе, - рассказали в поисковом отряде.

Приметы пропавшего: рост 185 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, серые глаза. К сожалению, нет никаких данных о том, во что был одет мужчина в день исчезновения.

Если вы знаете, где может находиться Владимир Киселев, сообщите любую информацию по номеру горячей линии «ЛизаАлерт» 88007005452 или позвоните по единому телефону вызова экстренных служб «112».