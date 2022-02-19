Свердловский Оперштаб опубликовал график работы пунктов вакцинации с 19 по 27 февраля

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Свердловской области обновил график работы выездных пунктов Фото: Олег ЗОЛОТО

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Свердловской области обновил график работы выездных пунктов вакцинации от COVID-19 с 19 по 27 февраля. Сделать прививку можно в восьми городах региона.

В Екатеринбурге привиться можно по следующим адресам:

Торговый центр «ОМЕГА» будет работать ежедневно с 14:00 до 18:00. Жилой комплекс на улице Мехренцева будет принимать всех желающих с 10:00 до 14:00. «Гринвич» также организует четырехчасовую вакцинацию: с 14:00 до 18:00, аналогичные график и у ТЦ «МЕГА». Дольше всех будет работать пункт в аэропорту «Кольцово» – с 9:00 до 17:00

Фото: оперштаб Свердловской области

В Нижнем Тагиле пункты вакцинации работают в торговых центрах:

«DEPO» 19−20, 23 и 26 – 27 февраля с 13.00 до 18.00, 21-22 и 24-25 февраля с 12.00 до 15.00

«Квадрат» – 19-20, 23 и 26-27 февраля с 12.00 до 17.00, 21-22 и 24-25 февраля с 16.00 до 19.00.