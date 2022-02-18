Осужденный, которого нашли мертвым в колонии Екатеринбурга, оказался депутатом

Владимир Барыкин просидел в Думе почти два десятилетия. Фото: байкдума.рф

В исправительной колонии № 2 в Екатеринбурге 18 февраля нашли тело осужденного. По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством. Позже стала известна личность покойного – им оказался 71-летний депутат всех четырех созывов Думы Байкаловского сельского поселения Владимир Барыкин.

- На место происшествия незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, также была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Реанимационные мероприятия не принесли положительного результата. Врачи скорой помощи констатировали смерть осужденного, - отметили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Владимир Барыкин отбывал наказание за преступление против половой некрикосновенности, за это его приговорили к 18 годам лишения свободы. Эксперты не нашли признаков насильственной смерти.

Напомним, по данным источника «КП-Екатеринбург» народный избранник и бизнесмен, проживающий в селе Байкалово, в марте 2019 года на территории своего автотранспортного предприятия ООО «Экспресс», расположенного в этом же селе по адресу: улица Красноармейская, 21, совершил развратные действия в отношении 15-летней школьницы.