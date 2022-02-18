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Происшествия18 февраля 2022 12:43

В исправительной колонии Екатеринбурга нашли труп осужденного

По предварительным данным, причиной смерти стал суицид
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Эксперты не нашли признаков насильственной смерти не обнаружили

Эксперты не нашли признаков насильственной смерти не обнаружили

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В исправительной колонии № 2 в Екатеринбурге нашли тело осужденного. Известно, что он отбывал наказание за преступление против половой некрикосновенности, за это его приговорили к 18 годам лишения свободы.

- На место происшествия незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, также была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Реанимационные мероприятия не принесли положительного результата. Врачи скорой помощи констатировали смерть осужденного, - отметили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Эксперты признаков насильственной смерти не обнаружили. По предварительным данным, причиной смерти стал суицид. Следственный отдел по Верх-Исетскому району проведет проверку.

Напомним, ранее стало известно, что Железнодорожный суд Екатеринбурга арестовал 17-летнего южанина, которого обвиняют в нападении на двух женщин. Инцидент произошел на улице Пехотинцев вечером 11 февраля.