В исправительной колонии Екатеринбурга нашли труп осужденного

Эксперты не нашли признаков насильственной смерти не обнаружили Фото: Алексей БУЛАТОВ

В исправительной колонии № 2 в Екатеринбурге нашли тело осужденного. Известно, что он отбывал наказание за преступление против половой некрикосновенности, за это его приговорили к 18 годам лишения свободы.

- На место происшествия незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, также была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Реанимационные мероприятия не принесли положительного результата. Врачи скорой помощи констатировали смерть осужденного, - отметили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Эксперты признаков насильственной смерти не обнаружили. По предварительным данным, причиной смерти стал суицид. Следственный отдел по Верх-Исетскому району проведет проверку.

Напомним, ранее стало известно, что Железнодорожный суд Екатеринбурга арестовал 17-летнего южанина, которого обвиняют в нападении на двух женщин. Инцидент произошел на улице Пехотинцев вечером 11 февраля.