Уральского депутата, обвиняемого в педофилии, выпустили из СИЗО

Депутат совратил девочку на своем автотранспортном предприятии Фото: байкдума.рф

Депутата Думы Байкаловского сельского поселения - 69-летнего Владимира Барыкина, обвиняемого в насилии сексуального характера в отношении несовершеннолетней, выпустили из СИЗО. После заключения народного избранника под стражу, его адвокат подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд.

- После рассмотрения, постановление суда первой инстанции отменено, в удовлетворении ходатайства следователя отказано. Судом апелляционной инстанции ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - рассказали в суде.

Как ранее рассказал источник «КП-Ектеринбург», по версии следствия Владимир Барыкин совершил развратные действия в отношении школьницы. Все действо развивалось на территории автотранспортного предприятия ООО «Экспресс», расположенного в селе Байкалово по улице Красноармейской, 21 еще в марте 2019 года.

Известно, что девочка воспитывается в полной благополучной семье, на учете в ПДН не состоит. Что касается самого депутата, в сентябре 2017 года он избрался в Думу Байкаловского сельского поселения уже в четвертый раз. Он состоит в комиссии по социальным вопросам и благоустройству. Также стоит отметить, что Владимир Барыкин - единственный депутат думы, у которого общее среднее образование, то есть простой школьный аттестат.