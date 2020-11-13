На Урале задержали пожилого депутата по уголовному делу о педофилии

Владимир Барыкин просидел в Думе почти два десятилетия. Фото: байкдума.рф

Перевозчик-монополист, а по совместительству и депутат всех четырех созывов Думы Байкаловского сельского поселения – 69-летний Владимир Барыкин помещен под стражу на время расследования уголовного дела по статье УК РФ «Развратные действия».

Уголовное дело именно по этому эпизоду возбуждено 12 ноября 2020 года, после чего и было принято решение о заключении под стражу народного избранника.

По информации источника «КП-Екатеринбург», народный избранник и бизнесмен, проживающий в селе Байкалово, в марте 2019 года на территории своего автотранспортного предприятия ООО «Экспресс», расположенного в этом же селе по адресу: улица Красноармейская, 21, совершил развратные действия в отношении 15-летней школьницы.

Стоит отметить, что девочка воспитывается в полной благополучной семье, на учете в ПДН не состоит.

Что касается самого депутата, то Владимир Барыкин в сентябре 2017 года избрался в Думу Байкаловского сельского поселения уже в четвертый раз. Он состоит в комиссии по социальным вопросам и благоустройству. Барыкин – единственный депутат думы, у которого общее среднее образование, то есть простой школьный аттестат.