Власти Нижнего Тагила выдвинули в состав Общественной палаты учредителя «Водоканала»

Новый состав будет известен после 23 марта 2022. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев выдвинул в состав Общественной палаты одного из учредителей «Водоканала» Сергея Силяева. Согласно постановлению, в список кандидатов вошли также главврач поликлиники №4 Жанна Климова, координатор инклюзивных проектов Максим Зяблицев, председатель Совета директоров ЗАО «Стройкомплекс» Олег Сохраннов и другие.

Напомним, что от гордумы выдвигали директора школы №100 Дмитрия Язовских, советника вице-президента ЕВРАЗа Михаила Аршанского, а также руководителя центра «Мой бизнес» Сергея Федореева и исполнительного секретаря местного отделения «Единой России» Станислава Зыкина.

Остальных кандидатов выберут общественные организации, новый состав Общественной палаты будет известен после 23 марта 2022 года.