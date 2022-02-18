Компания «Атомстройкомплекс» провела экскурсию на действующую стройку для старшеклассников из Екатеринбурга

ЖК NOVA park. Фото: Егор Соловьев

Развитие промышленного туризма набирает обороты. Школьники хотят бывать на реальных производствах, стройках, фабриках – там, где кипит жизнь, где можно вдохновиться при выборе профессии.

Старшеклассники средней общеобразовательной школы № 184 Екатеринбурга захотели посмотреть на строительство жилого дома. Идея обратиться с этой просьбой к крупнейшему застройщику Урала, в компанию «Атомстройкомплекс», пришла педагогу-психологу школы №184 Анастасии Колмогоровой: «Это компания полного цикла, и очень, такая, родная, на слуху. Региональная, мы с доверием к ней относимся».

Анастасия Александровна занимается профориентацией учащихся старших классов. По её мнению, шестнадцать лет – самое время показать подросткам жизнь, как она есть, для удачного старта в будущее: «Нынешнее поколение вообще уникальное. Потому что у ребят есть возможность в течение их жизни профессию менять. Либо, выбирая профессию, они не останутся узкими специалистами, смогут наращивать компетенции. В общем, границы сознания у них шире».

Фото: Егор Соловьев

Обязательный этап для экскурсии на стройку – это инструктаж по технике безопасности и получение касок. Для того, чтобы принять гостей на действующей строительной площадке, нужно учесть множество нюансов: ведь стройку останавливать нельзя, а подросткам хочется показать именно рабочий процесс. Поэтому задача строителей предусмотреть максимально безопасный маршрут, так, чтобы даже работающий на пути экскурсантов экскаватор не стал для них препятствием.

От компании «Атомстройкомплекс» школьников на объекте принял руководитель строительства на объекте «Nova park» Вадим Зиннуров. Он так часто это делает для школьников и студентов, что стал уже почти профессиональным экскурсоводом. «Я понимаю важность таких экскурсий, - улыбается Вадим в ответ на наш вопрос о том, не отвлекают ли они его от работы. – Это ведь не Интернет, здесь – созидательный процесс, результат которого потом заметен всем». Подростков он просит не отвлекаться на смартфоны, но удержаться от записи сторис современным школьникам сложно. Они украдкой снимают и снимают, выкладывая видео в соцсети.

Фото: Егор Соловьев

«Мне показался интересным сам формат похода на стройку, - делится учитель русского языка школы №184 Денис Заяц. - Потому что люди часто не знают, как выглядят их квартиры до того, как в них заедешь. Дети должны увидеть реальную жизнь, это главная задача вообще профориентационных выездов».

Компания «Атомстройкомплекс» уникальна, в том числе и в плане реализации возможностей и амбиций. Структура полного цикла позволяет применить свои таланты в производстве, проектировании, или непосредственно в строительстве или технадзоре. А самое главное – в рамках одной компании можно менять тот самый вектор развития, если вдруг текущая работа перестанет радовать.

Десятиклассник Александр Боровиков. Фото: Егор Соловьев

Среди посетителей экскурсии были и уже вполне определившиеся со своим будущим ученики. Десятиклассник Александр Боровиков, к примеру, намерен поступать в архитектурный институт на факультет градостроительства и урбанистики: «Мне нравилась архитектура с детства. И потом я начал в этом разбираться, книги читать. Илье Варламову тоже спасибо, я его смотрю, ясное дело».

При этом Александр чётко видит не только своё будущее, но и будущее малой родины: «Екатеринбург должен быть мобильным для граждан, доступным, зелёным и дружелюбным».

В будущем педагоги школы 184 планируют показать своим ученикам заводы, входящие в состав «Атомстройкомплекс». Так у подростков появится уникальная возможность увидеть весь огромный механизм под названием «АТОМ».