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Спорт18 февраля 2022 8:05

Юная тагильчанка взяла «бронзу» на первенстве России по легкой атлетике

Соревнования проводятся в Санкт-Петербурге
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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17 февраля юная спортсменка из Нижнего Тагила Дарья Сурова заняла третье место на первенстве России по легкой атлетике. Соревнования проводятся на этой неделе в Санкт-Петербурге.

Зрителей из-за коронавирусных ограничений на стадионе почти нет, однако это не мешает уральским спортсменам бороться за призовые места. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

В третий день соревнования, 17 февраля, среди спортсменов разыграли семь комплектов наград. Первое место в эстафете 4 на 400 метров среди юниоров заняла команда Московской области, второе – команда из Иркутской области, на третьем месте оказалась команда свердловчан, в составе которой выступает тагильчанка Дарья Сурова. Результат наших спортсменов – 3:40.80.