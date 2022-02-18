Юная тагильчанка взяла «бронзу» на первенстве России по легкой атлетике

17 февраля юная спортсменка из Нижнего Тагила Дарья Сурова заняла третье место на первенстве России по легкой атлетике. Соревнования проводятся на этой неделе в Санкт-Петербурге.

Зрителей из-за коронавирусных ограничений на стадионе почти нет, однако это не мешает уральским спортсменам бороться за призовые места. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

В третий день соревнования, 17 февраля, среди спортсменов разыграли семь комплектов наград. Первое место в эстафете 4 на 400 метров среди юниоров заняла команда Московской области, второе – команда из Иркутской области, на третьем месте оказалась команда свердловчан, в составе которой выступает тагильчанка Дарья Сурова. Результат наших спортсменов – 3:40.80.