В парке Маяковского сожгут шестиметровое чучело Масленицы

Горожане поучаствуют в традиционных масленичных забавах Фото: парк Маяковского

В парке Маяковского рассказали, что подготовили для горожан на Масленицу. Гуляния обещают быть очень активными. Дети и взрослые смогут попробовать свои силы в традиционных масленичных и молодецких забавах - бой мешками, перетягивание каната, кольцеброс, метание валенка, стенка на стенку и других. Самые смелые гости могут попробовать свои силы и залезть на 12-метровый столб или принять участие в штурме снежной крепости.

- Весь день гостей парка встречают веселые скоморохи, работает блинная ярмарка и необычный фудкорт, открыта Тинькофф Горка, работают аттракционы и каток (если позволит погода), организованы атмосферные фотозоны, - рассказали в парке.

На главной сцене ЦПКиО с 12:00 будут выступать Иван да Марья, КрАсота, Уральский народный хор и другие коллективы. Хэдлайнером яркого праздника станет группа Zventa Sventana - проект экс «Гостей из будущего».

В 18:00 под песни любимых артистов в парке сожгут шестиметровое чучело Масленицы. И это еще не вся программа праздника. В парке отмечают, что она пока предварительная и узнать все подробности можно будет на сайте и в соцсетях ЦПКиО.

Праздник в парке Маяковского пройдет 6 марта с 12:00 до 19:00.