В Екатеринбурге вынесли приговор цыганам, обокравшим пенсионерку под видом соцработников

Женщины будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, мужчина в колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вынесли приговор 40-летнему мужчине и двум женщинам 34 и 30 лет, которые под видом соцработников украли у 93-летней бабушки 426 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- В ходе судебного рассмотрения уголовного дела установлено, что осужденные вступили между собой в преступный сговор, направленный на тайное хищение денежных средств у лиц пожилого возраста, - говорится в сообщении.

17 декабря 2020 года осужденные звонили на стационарные телефоны пенсионеров по имеющимся у них данным. Один из участников преступной группы позвонил 93-летней бабушке. Цыгане убедились, что женщина находится в квартире и пошли к ней домой. Затем мужчина вновь набрал номер пожилой женщины.

Одна из злоумышленниц снова представилась по телефону сотрудницей управления социальной защиты населения. Она попросила впустить якобы двух сотрудников этого учреждения. Пенсионерка разрешила сообщникам зайти в квартиру.

Цыганка прошла с пенсионеркой на кухню и предложила заполнить документы для получения социальной помощи. Другая злоумышленница в это время наблюдала за бабушкой и следила, где лежат деньги.

Под вымышленным предлогом замены денег на новые пенсионерку попросили показать одну купюру из ее сбережений в квартире. Женщина подошла к трельяжу, достала кошелек и, вернувшись на кухню, показала пять тысяч рублей. Одна из цыганок заметила, откуда бабушка брала деньги. Пока одна злоумышленница отвлекала пенсионерку, другая украла деньги и заменила их сувенирными купюрами, не имеющими материальной ценности. После этого осужденные закончили беседу и покинули квартиру.

Суд назначил одной из виновных четыре года лишения свободы, ее сообщнице – пять лет лишения свободы, а мужчине – в 5,5 лет лишения свободы. Женщины будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, мужчина в колонии строгого режима.