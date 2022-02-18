В выходные в Свердловской области ожидается сильный ветер и плюсовая температура

В выходные в регион придет весеннее тепло Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие выходные в Свердловской области ожидается сильный ветер и плюсовая температура.

- Теплый воздух Причерноморья начнет продвигаться к Уралу. Вновь погода смягчится, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

В субботу, 19 февраля, в ночное время ожидается от -6 до -11, на юго-востоке до -16 градусов, в дневное от -4 до +1 градуса. Ветер будет южным от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы будут достигать 14 метров в секунду. Преимущественно день пройдет без осадков.

В воскресенье, 20 февраля, ночью столбики термометров покажут на севере от -4 до -9, на юге до -14 градусов, днем потеплеет до 0,-5 градусов. Ветер также будет южным, местами с порывами до 15 метров в секунду. Ночью преимущественно без осадков, днем местами ожидается небольшой снег.