В поселке будет свой парк с прудом Фото: проектная документация

В Академическом отстроят поселок с таунхаусами. Его проект рассмотрели на Архитектурно-градостроительном совете.

- После презентации эксперты сошлись во мнении, что идея построить в Екатеринбурге жилой квартал с малоэтажными домами и организовать благоустроенную территорию для горожан зелеными зонами, выгодно отличает проект, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Но, вместе с тем, требуются некоторые доработки. Для этого будет организовано ряд встреч авторов концепции строительства и архитекторов.

Согласно проекту, в границах реки Патрушихи и улиц Амундсена - Цыганской - Европейской построят многоквартирные дома с тихими дворами, зонами отдыха и площадками для различных активностей. Для жителей таунхаусов обустроят набережную и обустроят парк с прудом. Также планируется, что здесь появятся два детских сада, школа и культурно-оздоровительный комплекс.