Они появятся в ближайшие четыре года. Фото: Instagram Евгения Куйвашева

В Свердловской области откроют шесть собачьих приютов. Как сообщает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, они появятся в регионе ближайшие четыре года. На сегодняшний день обсуждаются вопросы, связанные с финансированием, определения земельных участков и объема работ.

- Хочу похвалить глав Нижнего Тагила, Красноуфимска, Краснотурьинска – здесь отловлена уже 181 собака и работа продолжается. В большинстве территорий начали искать площадки для приютов и, наконец, заключают контракты на отлов животных, - рассказала глава Свердловской области.

Евгений Куйвашев также добавил, что для некоммерческих организаций по защите животных на стерилизацию и обустройство вольеров из областного бюджета будет выделено около трех миллионов рублей.