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Общество17 февраля 2022 20:53

В Свердловской области откроют шесть собачьих приютов

Они появятся в ближайшие четыре года
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Они появятся в ближайшие четыре года. Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Они появятся в ближайшие четыре года. Фото: Instagram Евгения Куйвашева

В Свердловской области откроют шесть собачьих приютов. Как сообщает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, они появятся в регионе ближайшие четыре года. На сегодняшний день обсуждаются вопросы, связанные с финансированием, определения земельных участков и объема работ.

- Хочу похвалить глав Нижнего Тагила, Красноуфимска, Краснотурьинска – здесь отловлена уже 181 собака и работа продолжается. В большинстве территорий начали искать площадки для приютов и, наконец, заключают контракты на отлов животных, - рассказала глава Свердловской области.

Евгений Куйвашев также добавил, что для некоммерческих организаций по защите животных на стерилизацию и обустройство вольеров из областного бюджета будет выделено около трех миллионов рублей.