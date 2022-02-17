В Екатеринбурге поймали женщину, которая продавала обычных кошек и собак под видом породистых

Примечательно, что она самостоятельно доставляла питомцев будущим покупателям Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские поймали 45-летнюю женщину, которая продавала обычных кошек и собак под видом породистых. Она подыскивала питомцев на улице или брала их своих знакомых бесплатно, а позже создавала объявления о продаже необычных животных.

- Пользуясь тем, что точно определить породу собаки или кошки до определенного возраста нельзя, женщина успешно продавала пушистых своим клиентам, цена за которых назначалась значительно ниже рыночной. Однако никаких документов к животным не прилагалось, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Примечательно, что она самостоятельно доставляла питомцев будущим покупателям, иногда покупатели забирали щенков из ее частного дома в поселке Балтым. Когда обман вскрывался, злоумышленница уже не выходила на связь. В некоторых случаях животные погибали через несколько дней после покупки. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».