Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 февраля 2022 14:32

В Екатеринбурге поймали женщину, которая продавала обычных кошек и собак под видом породистых

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество»
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Примечательно, что она самостоятельно доставляла питомцев будущим покупателям

Примечательно, что она самостоятельно доставляла питомцев будущим покупателям

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские поймали 45-летнюю женщину, которая продавала обычных кошек и собак под видом породистых. Она подыскивала питомцев на улице или брала их своих знакомых бесплатно, а позже создавала объявления о продаже необычных животных.

- Пользуясь тем, что точно определить породу собаки или кошки до определенного возраста нельзя, женщина успешно продавала пушистых своим клиентам, цена за которых назначалась значительно ниже рыночной. Однако никаких документов к животным не прилагалось, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Примечательно, что она самостоятельно доставляла питомцев будущим покупателям, иногда покупатели забирали щенков из ее частного дома в поселке Балтым. Когда обман вскрывался, злоумышленница уже не выходила на связь. В некоторых случаях животные погибали через несколько дней после покупки. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».