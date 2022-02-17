В мэрии рассказали о предстоящем праздновании 23 февраля в Екатеринбурге

22 февраля в 19:00 в Театре эстрады покажут концерт «Защитникам Отечества» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия рассказала, какая программа ждет жителей Екатеринбурга 23 февраля. В День защитника Отечества в городе пройдут музыкальный концерт, спортивные состязания и экскурсии. Также горожане смогут увидеть праздничный фейерверк и попробовать солдатскую кашу.

- В преддверии праздника в школах всего города начался месячник защитника Отечества, в рамках которого на протяжении четырех недель для детей проводятся классные часы, проходят уроки мужества и организуются встречи с героями России, - говорится в сообщении мэрии.

22 февраля в 19:00 в Театре эстрады покажут концерт «Защитникам Отечества». На нем будут исполнять песни военных лет.

В Ельцин Центре в 14:00 пройдет экскурсия «Полная версия: новые российские награды». Она будет посвящена знакам и символам России. В 15:00 для детей покажут образовательно-развлекательная программа «Награда для героя». В ней расскажут о выдающихся россиянах, их подвигах, орденах и медалях.

Также к 23 февраля будет приурочен главный поединок турнира RCC Intro 19 на арене Академии единоборств РМК. Это спортивное событие начнется в 17:00.

День защитника Отечества завершится фейерверком над парком Маяковского. Кроме того, артиллерийская батарея произведет 30 залпов из ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.