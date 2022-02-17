Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 февраля 2022 12:30

В уральском селе нетрезвая мать катала трех своих детей на машине

Во время поездки они не были пристегнуты ремнями безопасности
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На горе-мать составили протокол за пьяное вождение и нарушение правил перевозки детей

На горе-мать составили протокол за пьяное вождение и нарушение правил перевозки детей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Курьи под Сухим Логом автоинспекторы ГИБДД остановили пьяную женщину за рулем, которая перевозила в салоне авто трех своих детей. 36-летняя уралочка объяснила, что собиралась ехать на работу и взяла ребят 7, 9 и 11 лет в качестве помощников для уборки снега.

- Во время поездки дети не были пристегнуты ремнями безопасности. Отец детей в это время находился на работе, в ночную смену. Освидетельствование установило опьянение – 0,567 мг/л, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

На горе-мать составили протокол за пьяное вождение и нарушение правил перевозки детей. Принадлежащий мужу автомобиль «Лада» помещен на специализированную стоянку. Примечательно, что ранее женщина уже привлекалась к ответственности за неправильную перевозку детей и неиспользование ремня безопасности.