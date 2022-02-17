В уральском селе нетрезвая мать катала трех своих детей на машине

На горе-мать составили протокол за пьяное вождение и нарушение правил перевозки детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Курьи под Сухим Логом автоинспекторы ГИБДД остановили пьяную женщину за рулем, которая перевозила в салоне авто трех своих детей. 36-летняя уралочка объяснила, что собиралась ехать на работу и взяла ребят 7, 9 и 11 лет в качестве помощников для уборки снега.

- Во время поездки дети не были пристегнуты ремнями безопасности. Отец детей в это время находился на работе, в ночную смену. Освидетельствование установило опьянение – 0,567 мг/л, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

На горе-мать составили протокол за пьяное вождение и нарушение правил перевозки детей. Принадлежащий мужу автомобиль «Лада» помещен на специализированную стоянку. Примечательно, что ранее женщина уже привлекалась к ответственности за неправильную перевозку детей и неиспользование ремня безопасности.