Найденный вредитель питается соками растений. Фото: Россельхознадзор по Свердловской области

В Свердловскую область не пустили партию тимьяна из Израиля, потому что в ней нашли карантинного вредителя. Об этом сообщает региональное Управление Россельхознадзора.

- При осмотре партии изральского тимьяна, проходящей стандартную процедуру фитосанитарного контроля при пересечении российской государственной границы, специалисты референтного центра выявили в ней карантинного вредителя закрытого грунта табачную белокрылку Bemisia tabaci Gen, - говорится в сообщении.

Белокрылки представляют собой маленьких насекомых. Они величиной всего 1-2 миллиметра. Внешне они похожи на моль. Этот вредитель питается соками растений. Из-за белокрылки вянут листья и нарушается фитосинтезация. Насекомые обычно находятся на различных частях растений.

Ранее Свердловский Россельхознадзор полгода исследовал один шницель. Проба поступила в июне 2021 года. Ее изучали на срок годности. Шницель из мяса птицы на исследование отправил сам производитель. Он хотел подтвердить, что срок годности его продукции составляет 207 суток. Однако в последний день испытаний в шницеле нашли условно патогенный микроорганизм –Proteus.