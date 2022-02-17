Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 февраля 2022 11:45

Клиентский сервис Банка Уралсиб для малого бизнеса получил наивысшую оценку на уровне А1

Аналитический центр БизнесДром актуализировал оценку «Знак качества» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне А1 (наивысший уровень качества услуг), оценив уровень клиентского сервиса для предпринимателей и бизнеса.
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото предоставлено пресс-службой ПАО Банк Уралсиб

Фото предоставлено пресс-службой ПАО Банк Уралсиб

«Подтверждение высокой оценки «Знак качества» является для нас позитивным сигналом в правильности принятых решений по развитию продуктового предложения с упором на повышение качества обслуживания наших клиентов в сегменте малого бизнеса», – отметил заместитель Председателя Правления Банка Уралсиб Евгений Абузов, курирующий направление корпоративного и малого бизнеса.

Оценка обусловлена высокой онлайн-доступностью продуктов и услуг, наличием у Банка Уралсиб бесплатных образовательных программ для МСП, а также качеством оказываемых банком консультационных услуг. В ходе проверок, проведенных методом «тайный покупатель», потенциальные клиенты получали консультацию по поводу удаленного открытия расчетного счета для малого бизнеса и ИП. Клиенты отметили информативность и содержательность консультации, приветливость и активность менеджеров, легкость клиентского пути в целом.

Клиентам-предпринимателям банк предлагает не только открытие счетов, депозитов и выдачу кредитов, но и удобные бизнес-карты с кэшбеком, а также бесплатную онлайн-бухгалтерию для ИП как дополнительную услугу и ряд нефинансовых сервисов для ведения бизнеса. У Уралсиб в линейке есть разные тарифы, разработанные специально для разных категорий клиентов, например, компаний с небольшим оборотом или компаний с быстрорастущим бизнесом. Кроме того, банк предлагает интернет-эквайринг, отвечающий требованиям 54-ФЗ, ставка определяется в данном случае определяется персонально для каждого бизнеса.

Функциональность системы интернет-банкинга ПАО «БАНК УРАЛСИБ» высокая: пользователям доступен широкий спектр дополнительных опций и возможностей, которые упрощают ведение бизнеса. Например, управление корпоративными картами (установка лимитов, блокировка и закрытие), возможность переключения между организациями для мультиклиентов. Также клиентам доступна услуга «Светофор», которая позволяет оценить надежность контрагента. Открыть счет клиент-предприниматель может дистанционно – для этого необходимо оставить онлайн-заявку, по которой с клиентом свяжется сотрудник банка и сориентирует по дальнейшим шагам. У клиента есть возможность общаться с сотрудниками компании в наиболее популярных мессенджерах WhatsApp, Telegram, Viber, для них действует круглосуточная поддержка по телефону горячей линии или в чате.

На сайте банка есть вся необходимая информация: подробное описание продуктов и услуг, тарифы, правоустанавливающие документы. Есть возможность оставить онлайн-заявку на продукт, заказать обратный звонок. Есть корпоративный журнал, в котором регулярно размещаются статьи по личным финансам и бизнес-трендам, аналитические материалы. Кроме того, у Банка есть свой «Университет бизнеса», в рамках которого для предпринимателей регулярно проводятся онлайн-семинары, размещаются тематические статьи. Также на странице Университета размещено более 100 видео-уроков для старта и развития бизнеса, есть записанные семинары.

Позитивно оценены экспертами и результаты финансового анализа ПАО «БАНК УРАЛСИБ»: рентабельность капитала на 1 января 2022 года составляет 23,40%, норматив достаточности капитала – 12,48%, нормативы мгновенной и текущей ликвидности – 65,85% и 144,18% соответственно, качество активов достаточно высокое. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» занимает 24 место по величине активов по итогам 2021 года, а также 28 строчку по объему кредитов предприятиям и организациям. Банку присвоены рейтинги российских и международных рейтинговых агентств: «ВВ-» от Fitch Ratings, «B1» от Moody’s Investors Service, BBB(RU) от АКРА и А-.ru от НКР.