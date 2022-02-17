Губернатор Свердловской области подвел итоги двухнедельной кампании по отлову бездомных собак

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области проверил, как мэры уральских городов выполняют его поручение по отлову бездомных собак. Глава региона дал градоначальникам всего две недели на решение этого непростого вопроса. Евгений Куйвашев похвалил руководство Нижнего Тагила, Красноуфимска и Краснотурьинска – там поймали уже 181 животное.

- В большинстве территорий начали искать площадки для приютов и, наконец, заключают контракты на отлов животных. Кто-то вообще впервые занялся поиском стай только после моего поручения, - написал Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

По словам губернатора, некоторые градоначальники заявляют, что у них нет средств на отлов животных. Глава региона не согласился с таким подходом и отметил, что все зависит от расстановки приоритетов, в таком случае нет ничего невозможного. Он добавил, что будет пристально наблюдать за выполнением его наказов и пустить ситуацию на самотек у уральских мэров не получится.