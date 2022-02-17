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Недвижимость17 февраля 2022 9:56

В Нижнем Тагиле театр подселят в здание чиновников

Труппе выделили целый этаж
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Театр переезжает в здание администрации на время ремонта. Фото: сервис Яндекс.Карты

Театр переезжает в здание администрации на время ремонта. Фото: сервис Яндекс.Карты

В Нижнем Тагиле Молодежный театр временно переезжает в здание администрации Дзержинского района по адресу улица Окунева, 22, где театралам отдали целый этаж

Запрос о предоставлении временного помещения в мэрию Нижнего Тагила направили еще год назад. 3 февраля 2022 года глава города Владислав Пинаев решил проблему, передав Молодежному театру в безвозмездное пользование часть административного здания, где также размещены филиалы управления социальной политики района, пенсионного фонда города и совет ветеранов войны. Об этом пишет издание TagilСity.ru.

Переезд связан с ремонтом здания театра, который проведут в 2022 году в рамках национального проекта «Культура».