Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 февраля 2022 9:19

В МЧС предупредили свердловчан о сильном ветре

Пешеходам и водителям нужно держаться подальше от деревьев и рекламных конструкций
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Кроме того, при ветреной погоде может осложниться пожарная обстановка

Кроме того, при ветреной погоде может осложниться пожарная обстановка

Фото: Анастасия ШИПИЦИНА

В Свердловской области 18 февраля ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об этом предупреждает региональное МЧС.

- Гражданам, кого сильный ветер застал на улице, рекомендуется избегать нахождения около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов, - говорится в сообщении.

Водителям в свою очередь не стоит парковаться около деревьев и рекламных конструкций. Кроме того, при ветреной погоде может осложниться пожарная обстановка. Поэтому уральцам нужно быть осторожными и не нарушать правила пожарной безопасности.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи свердловчане могут сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС - «101» или на единый номер экстренных служб – «112».