В МЧС предупредили свердловчан о сильном ветре

Кроме того, при ветреной погоде может осложниться пожарная обстановка Фото: Анастасия ШИПИЦИНА

В Свердловской области 18 февраля ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об этом предупреждает региональное МЧС.

- Гражданам, кого сильный ветер застал на улице, рекомендуется избегать нахождения около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов, - говорится в сообщении.

Водителям в свою очередь не стоит парковаться около деревьев и рекламных конструкций. Кроме того, при ветреной погоде может осложниться пожарная обстановка. Поэтому уральцам нужно быть осторожными и не нарушать правила пожарной безопасности.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи свердловчане могут сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС - «101» или на единый номер экстренных служб – «112».