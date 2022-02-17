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Общество17 февраля 2022 8:29

В Екатеринбурге появится снегоплавильная станция

Она находится на стадии проектирования
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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В каждом районе Екатеринбурга действуют снегоприемные полигоны

В каждом районе Екатеринбурга действуют снегоприемные полигоны

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге появится снегоплавильная станция на сетях «Водоканала». Она находится на стадии проектирования. Предполагается, что станция появится в районе Луганской - Объездной. При этом рассматриваются и другие площадки. Об этом рассказал замглавы администрации Екатеринбурга Алексей Бубнов.

Кроме того, по его словам, в каждом районе Екатеринбурга действуют снегоприемные полигоны. А в Орджоникидзевском районе планируется построить третий. Под него выделили территорию на улице Коммунистической.

Отметим, что в 2011 году администрация города сообщала, что специалисты Комитета по экологии и природопользованию Администрации города Екатеринбурга подготовят проект первого снегоплавильного пункта. Планировалось, что местом его дислокации будет выбрана территория Орджоникидзевского или Кировского районов, пользующихся услугами самых удаленных снежных свалок.