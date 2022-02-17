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Общество17 февраля 2022 7:24

Екатеринбурженка отсудила 150 тысяч рублей за ожог водой в бане

Она встала под душ после парилки и обожглась кипятком
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Представители банного комплекса заявляли, что женщина сама виновата, что не отрегулировала температуру воды

Представители банного комплекса заявляли, что женщина сама виновата, что не отрегулировала температуру воды

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Екатеринбурга Ирина отсудила у банного комплекса, в которой обожглась водой, 150 тысяч рублей. Об этом сообщает Свердловский областной суд.

Травму женщина получила в январе 2021 года. Она как обычно пошла в баню в Чкаловском районе.

- Выйдя из парилки, Ирина встала под душ. Внезапно из крана потекла очень горячая вода. Женщина не сразу поняла, что на нее льется кипяток, а потому получила ожоги тела, - говорится в сообщении облсуда.

Женщине вызвали скорую помощь и отвезли в травмпункт. Там ей оформили больничный. Ирина была вынуждена ходить в больницу на перевязки, которые приносили физические страдания. Кроме того, пострадавшей было трудно обслуживать себя в быту, так как у нее была обожжена правая рука.

Собственником банного комплекса является ООО «Городские бани». Директор комплекса после случившегося приезжал к женщине домой, приносил извинения и предлагал помощь. Однако Ирина обратилась с иском в суд. Она хотела взыскать с ответчика компенсацию морального вреда – 200 тысяч рублей.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск и взыскал с банного комплекса 150 тысяч рублей. Ответчик не согласился с решением и обжаловала его. ООО «Городские бани» настаивали на отсутствии своей вины. Представители банного комплекса заявили, что женщина сама виновата, что не отрегулировала температуру воды.

Облсуд согласился с решением суда первой инстанции и оставила его без изменений. Установлено, что администрация банного комплекса знала, что поставка горячей воды осуществляется с нарушением температурного режима, в день ЧП она составляла почти 90°С.