Екатеринбурженка отсудила 150 тысяч рублей за ожог водой в бане

Представители банного комплекса заявляли, что женщина сама виновата, что не отрегулировала температуру воды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Екатеринбурга Ирина отсудила у банного комплекса, в которой обожглась водой, 150 тысяч рублей. Об этом сообщает Свердловский областной суд.

Травму женщина получила в январе 2021 года. Она как обычно пошла в баню в Чкаловском районе.

- Выйдя из парилки, Ирина встала под душ. Внезапно из крана потекла очень горячая вода. Женщина не сразу поняла, что на нее льется кипяток, а потому получила ожоги тела, - говорится в сообщении облсуда.

Женщине вызвали скорую помощь и отвезли в травмпункт. Там ей оформили больничный. Ирина была вынуждена ходить в больницу на перевязки, которые приносили физические страдания. Кроме того, пострадавшей было трудно обслуживать себя в быту, так как у нее была обожжена правая рука.

Собственником банного комплекса является ООО «Городские бани». Директор комплекса после случившегося приезжал к женщине домой, приносил извинения и предлагал помощь. Однако Ирина обратилась с иском в суд. Она хотела взыскать с ответчика компенсацию морального вреда – 200 тысяч рублей.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск и взыскал с банного комплекса 150 тысяч рублей. Ответчик не согласился с решением и обжаловала его. ООО «Городские бани» настаивали на отсутствии своей вины. Представители банного комплекса заявили, что женщина сама виновата, что не отрегулировала температуру воды.

Облсуд согласился с решением суда первой инстанции и оставила его без изменений. Установлено, что администрация банного комплекса знала, что поставка горячей воды осуществляется с нарушением температурного режима, в день ЧП она составляла почти 90°С.