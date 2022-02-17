Почти 200 пар в Югре вступят в брак в «зеркальную дату»

22 февраля в ЗАГСах будет больше бракосочетаний, чем обычно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В «зеркальную дату» 22 февраля 2022 года в Югре 193 пары заключат брак в отделениях ЗАГСа округа. Об этом пишет портал ugra-news.ru.

В феврале этого года сразу три красивых дату – 2, 20 и 22 числа, поэтому поток желающих узаконить отношения в этом месяце вырос. Однако основной наплыв посетителей приходится на 22 февраля.

При этом, большинство россиян, по данным сервиса SuperJob, не видят ничего особенного в этой дате. Только 3% респондентов убеждены, что необычная дата может принести удачу. Опрос проводился с 7 по 15 февраля по всей России среди 1600 человек.

Отметим также, что в 2021 году в России на 19,6% увеличилось количество разводов.