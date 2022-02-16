В Екатеринбурге 41-летний мужчина напал на своего товарища во время застолья

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 41-летний мужчина напал на своего 53-летнего товарища во время алкогольного застолья. Инцидент произошел 15 февраля в жилой многоэтажке на улице Технической. Между уральцами вспыхнул конфликт, в результате которого пострадавший получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом ребер.

- С признаками алкогольного опьянения мужчину госпитализировали в ЦГБ № 23. Согласно справке, ему причинен тяжкий вред здоровью. А злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый за кражу, а также грабеж местный житель. Он сознался в содеянном, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Преступника задержали, решает вопрос об избрании меры пресечения.