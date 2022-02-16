В Артемовском птицефабрика накопила долг по зарплате в размере семи миллионов

В отношении директора предприятия возбудили административное дело по статье «Невыплата заработной платы» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Артемовском местная птицефабрика долг по зарплате для своих сотрудников в размере семи миллионов рублей. Работники смогли добиться получения денег только после вмешательства прокуратуры. Во время проверки ведомства выяснилось, что без зарплаты остались 410 человек.

- В этой связи в прокуратуре было проведено заслушивание работодателя о принимаемых мерах по погашению задолженности, истребован график ее погашения. Кроме того, прокуратура внесла работодателю представление об устранении нарушений федерального закона, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Также в отношении директора предприятия возбудили административное дело по статье «Невыплата заработной платы». После этого задолженность была погашена в полном объеме.