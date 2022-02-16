Две свердловские биатлонистки завоевали серебро на олимпийских играх в Пекине

Фото: Instagram Светланы Мироновой

Две биатлонистки, представляющие Свердловскую область, завоевали серебряные медали на главном старте четырехлетия в Пекине. Выпускницы школы олимпийского резерва № 1 в Екатеринбурге Светлана Миронова и Ирина Казакевич смогли отличиться в эстафетной гонке. Также в составе нашей сборной выступали Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова.

- Конечно, мы смотрели гонку и переживали за наших девчонок. Гордимся, что наш регион на престижных соревнованиях представляют такие сильные спортсменки. Они обе попали к нам в 15-летнем возрасте и сразу зарекомендовали себя амбициозными и целеустремленными ученицами, - рассказывают «КП-Екатеринбург» в школе олимпийского резерва.

Золотая медаль по итогам эстафеты досталась сборной Швеции. Кстати, Ирина Казакевич сумела отобраться в масс-старт, в котором участвуют всего 30 человек, и пробежит гонку на 12.5 километров уже в эту субботу.