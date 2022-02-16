На Урале прокуратура через суд добилась принудительной госпитализации двух больных туберкулезом

Больные отказывались лечиться и были опасны для окружающих Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ачитском районе Свердловской области двое местных жителей с туберкулезом легких состояли на учете в динспансере больницы, но систематически неоднократно отказывались от госпитализации, не принимали медицинских препаратов и злоупотребляли спиртными напитками. Так как мужчина и женщина были заразными, они представляли опасность для окружающих. На ситуацию обратили внимание в прокуратуре.

- На основании ст. 27 Федерального закона № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», граждане, страдающие заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны проходить медицинское обследование и лечение, а также заниматься профилактикой этих заболеваний, - объяснили в прокуратуре Свердловской области.

Прокуратура направила в Красноуфимский районный суд административные исковые заявления о принудительной госпитализации двоих жителей Ачитского района в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке. Суд исковые заявления прокурора удовлетворил. Сейчас мужчина и женщина проходят лечение в противотуберкулезном диспансере.