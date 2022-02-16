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Экономика16 февраля 2022 9:52

Названа средняя зарплата в Югре: она выше, чем в других регионах

Разница с другими регионами составила 4 тысячи рублей
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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В Югре хорошо платят в трех сферах

В Югре хорошо платят в трех сферах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аналитики HeadHunter озвучили среднюю зарплату в Ханты-Мансийском автономном округе. Этот показатель по региону составил 57 тысяч рублей, что на 4 тысячи рублей больше, чем в среднем по России.

Больше всего в Югре получают специалисты отрасли «добыча сырья» - 72,6 тысячи рублей, «высший менеджмент» - 72,2 тысячи рублей и «строительство» - 67,9 тысячи рублей. Об этом информирует телеканал ugra-tv.ru.

По мнению специалистов, Югра традиционно находится на верхних строчках рейтинга регионов с высокой заработной платой. В Уральском федеральном округе Югру обошел только Ямал.