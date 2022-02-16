Екатеринбурженка взыскала с мэрии 80 тысяч рублей за то, что поскользнулась на улице

Суд решил, что екатеринбурженке был причинен моральный вред Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 38-летняя местная жительница взыскала с мэрии 82 тысячи рублей за то, что поскользнулась на улице и сломала руку. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

17 февраля 2021 года женщина отправилась с собакой на прогулку в лесопарк, который находится напротив дома № 18 по улице Анатолия Муранова. После травмирования горожанка обратилась с иском в суд.

- В ходе судебного заседания администрация Екатеринбурга исковые требования не признала, указав, что спорный участок дороги не находится в ведении муниципалитета, - говорится в сообщении прокуратуры.

Прокурор доказал вину мэрии. Администрация несет ответственность за осуществление дорожной деятельности. Суд решил, что екатеринбурженке был причинен моральный вред. При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные обстоятельства.

В итоге суд решил взыскать с мэрии Екатеринбурга компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч рублей, а также судебные расходы в сумме 2,2 тысячи рублей.