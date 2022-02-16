Свердловская область вышла на плато по «омикрону»

Ситуация с коронавирусом на Среднем Урале стабилизировалась Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область в середине февраля 2022 года вышла на плато по пятой волне коронавируса, связанной со штаммом «омикрон». Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

- Ситуация с коронавирусом стабилизирована, мы можем говорить о выходе на плато. Мы находимся на высоких, но стабильных цифрах по заболеваемости. Не происходит роста тяжелых больных. Не надо забывать, что сейчас циркулирует и штамм дельта. Надо помнить о соблюдении мер безопасности, - говорит заместитель губернатора.

По словам Павла Крекова, во время пятой волны большая часть заболевших проходит лечение дома, в больницах остаются свободные койки. Также есть запас лекарств, которые больных доставляет, в том числе, и скорая медицинская помощь.

- У нас достаточно медикаментов, мы ими обеспечиваем станции скорой медицинской помощи, достаточное количество свободных коек, - говорит заместитель губернатора.